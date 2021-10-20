Главой поселка Октябрьский Волгоградской области остался Андрей Стариков

Фото6 администрация поселка Октябрьский.

Сегодня, 20 октября, в районном поселке Октябрьский Волгоградской области назначили главу. Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации, им остался 41-летний Андрей Стариков, занимавший эту должность с 2016 года.

Отметим, что объявление о проведении конкурса по отбору кандидатур опубликовали 21 сентября. Сам конкурс состоял из двух этапов: на первом комиссия проверяла документы, а второй проводился в формате собеседования. Андрей Стариков принял участие в конкурсе и совсем недавно был назначен на должность главы.

Добавим, что Андрей Стариков учился в Волгоградской академии государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление». Женат, воспитывает двух дочек и сына.