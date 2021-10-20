В Волгоградской области ждут новую поставку вакцины от гриппа

Вакцинация от гриппа в регионе идет с опережением графика Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области продолжается вакцинация от гриппа. За 2 месяца прививку сделали более 600 тысяч жителей. Как рассказали «КП-Волгоград» в облздраве, иммунизация проходит с опережающими темпами. В ближайшее время регион ожидает новую партию препарата.

- Регионом в федеральный центр уже направлена заявка на поставку новой партии. В настоящее время в прививочных пунктах находятся порядка 20 тысяч доз вакцины, - отметили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Препараты будут направлены в те медучреждения, которые к моменту новой поставки полностью используют ранее поступившие вакцины от гриппа. Всего нужно привить около 60% населения области.

И если вакцинация от гриппа идет с опережением графика, то иммунизация от коронавируса этим похвастаться не может. 20 октября в Волгоградской области расширили категории граждан, которые в обязательном порядке должны привиться от ковида.