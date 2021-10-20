В Волгоградской области две недели ищут 19-летнего парня со шрамом на губе

Фото: Лиза Алерт.

19-летний Еламан Кузахметов, студент одного из колледжей Волгограда, пропал 8-9 октября этого года. Молодой человек ушел из общежития на улице Денисенко, чтобы сесть на маршрутку и доехать до Палласовки, где жила его семья. Но до дома молодой человек не доехал, на связь не выходил. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» распространяют в социальных сетях ориентировку на пропавшего, волгоградца разыскивают вторую неделю. Родные заявили об исчезновении парня в полицию Палласовки. Парень может находиться в любом районе Волгограда и области, поиски не ограничиваются конкретным местом.

Как стало известно «КП-Волгоград», Еламан среднего роста – около 170 сантиметров. У него русые волосы, карие глаза. А вот в чем был пропавший так и не установили. Из особых пример - шрам на нижней губе.

Сообщить любую важную информацию, касающуюся Еламана Кузахметов можно по телефонам 112 (экстренные службы) и 8(800)700-54-52 (поисковый отряд).