В Волгограде экс-сотрудницу сотового оператора осудят за использование личных данных абонентов

Бывшую сотрудницу ПАО «Вымпелком» осудили в Волгограде за использование информации в личных целях. Подсудимая работала в офисе продаж и обслуживания оператора сотовой связи. Татьяна С. По просьбе подруги предоставила ей список телефонных звонков и сообщений её мужа, которого она подозревала в изменах. За это и другое преступление женщина отделалась штрафом и запретом на работу в сфере компьютерной информации на 2 года.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, экс-работница ПАО «Вымпелком» в октябре 2020 года получила доступ к телефонным соединениям мужа своей подруги. Женщина скопировала эти данные на рабочий ПК и сфотографировала на смартфон. При этом заявления на получение такой информации подсудимая не получала.

Также З2-летнюю волгоградку обвинили в неправомерном блокировании сим-карты абонента и продаже номера другим людям. В январе 2021 года Татьяна С. Принудительно заблокировала сим-карту клиента сотового оператора, который ей долгое время не пользовался, восстановила её и продала. Затем сам написала заявление от имени абонента о якобы его согласии на выпуск новой сим-карты, подделав его подпись.

Подсудимая признала свою вину. За использование служебной информации в личных целях, а также неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, повлекшей её блокирование и модификацию женщину оштрафовали на 40 тысяч рублей и запретили заниматься деятельностью в сфере компьютерной информации, связанной с доступом к коммерческой и иной охраняемой законом тайне, сроком на 2 года. Приговор суда может быть обжалован.