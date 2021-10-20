Волгоградский облсуд не оправдал водителя, сбившего семью

Сегодня, 20 октября, Волгоградский областной суд окончательно признал 65-летнего Николая Алпеьяна виновным в смертельном ДТП. Напомним, вечером 1 января на трассе «Волгоград-Краснослободск Средняя Ахтуба» мужчина за рулем «Фольксваген Поло» сбил семью – супругов 33 и 35 лет, а также их 13-летнего сына. Родители погибли на месте, а мальчик получил серьезные травмы.

Суд Краснослободского района признал водителя виновным и дал ему 4 года колонии-поселения, однако сам виновник отрицал свою причастность к трагедии. Он подал жалобу, просил облсуд оправдать его.

- Волгоградский областной суд, с учетом мнения прокуратуры региона, оставил приговор суда первой инстанции в отношении Алпетьяна без изменения. Приговор вступил в законную силу, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.