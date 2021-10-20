«Ротор» начал продажу трех тысяч билетов на матч Кубка России с «Ахматом»

На матч пустят только привитых или переболевших ковидом зрителей. Фото: СК "Ротор".

Через неделю «Ротор» на «Волгоград Арене» проведет матч элитного раунда Кубка России против «Ахмата». Волгоградский клуб открыл продажу билетов на встречу с командой из премьер-лиги. Болельщики смогут приобрести порядка 3 300 билетов, их стоимость 200 рублей независимо от сектора. Однако на стадион пустят только зрителей с QR-кодами, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе «Ротора». Болельщики должны взять с собой паспорт, а также сертификат о вакцинации от коронавируса или справку о перенесенном в течение полугода ковиде.

- Несовершеннолетние могут посетить игру по билету при предъявлении удостоверения личности: паспорта или свидетельства о рождении, - отметили в волгоградском клубе.

Матч между «Ротором» и «Ахматом» из Грозного на «Волгоград Арене» пройдет 27 октября в 17.30. Команды в турнире ранее провели встречи против московского «Кайрата», добившись над ним побед с одинаковым счетом 3:0.