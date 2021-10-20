О волгоградском происхождении названия комедии «Ширли-мырли» рассказали в выпуске Дудя

Владимир Москаленко рассказал Юрию Дудю, о волгоградском происхождении названия фильма "Ширли-мырли". Кадр с видео: www.youtube.com/watch?v=QAvHuGRTL0A&t=1299s.

Название фильма режиссера Владимира Меньшова «Ширли-мырли» имеет волгоградское происхождение. Об этом в выпуске «вДудя» на YouTube рассказал сценарист комедии Виталий Москаленко. Его бабушка из Волгоградской области напевала казачьи частушки, где были такие слова.

- У меня была баба Оля, Царство ей небесное, прожила 96 лет. Она пела частушки, грандиозно пела. И у нее была припевка «Ширли-мырли шир-манирли, шир-матыркин, мур-мур-кин».

Виталий Москаленко рассказал, что предложил Владимиру Меньшову дать фильму такое длинное название. В итоге его решили сократить. А в самой картине персонаж Валерия Гаркалина несколько раз поет эту частушку.

- Потом все-таки отжали, отжали, отжали и осталось только одно «Ширли-мырли». Потому что длинно получалось. Я сам из Волгоградской области, из казачьей станицы Михайловской, Себряково - это где-то 180 километров от Сталинграда, - отметил Виталий Москаленко.

- Это казачий фольклор? – спросил Юрий Дудь у Виталия Москаленко.

- Да, - ответил сценарист.

Отметим, Виталий Москаленко училися в ГИТИСе, играл на сцене Московского драматического театра на Малой Бронной. Также он публиковал свои рассказы и пьесы в журналах, пробовался в кино. С 1990 года Виталий Москаленко начал активно работать в кино и на телевидении в качестве режиссера и сценариста, участвовал в создании первых российских сериалов. В числе его картин кинокомедия «Китайскій сервизъ», боевик «Волкодав», драма «Жизнь одна», телесериалы «Орлова и Александров» и «Жуков».