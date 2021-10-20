Прокуратура через суд добивается конкурентного доступа на кладбища Волгограда

Прокуратура требует избавить город от монополии похоронщиков. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре встал на сторону прокуратуры Волгоградской области в деле об обеспечении здоровой конкуренции и обеспечении доступа на кладбища любых организаций, оказывающих ритуальные услуги, сообщили в прокуратуре региона.

- По кассационному представлению прокурора Волгоградской области Дениса Костенко 19 октября суд отменил апелляционное определение Волгоградского областного суда от 12 мая 2021 года, - сообщила «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Напомним, прокуратура подала иск к городской администрации и ЗАО «РП «Память» в защиту интересов неопределенного круга лиц, так как из-за отсутствия конкуренции монополист устанавливает высокие цены на похоронные услуги. В августе 2020 года Центральный райсуд Волгограда дал администрации города три месяца на то, чтобы обеспечить доступ на кладбища другим компаниям, оказывающим ритуальные услуги. Затем Волгоградский областной суд это решение отменил, но прокурор подал кассационное представление. Теперь гражданское дело направят на новое рассмотрение.

Есть у прокуратуры претензии к «Памяти» и по части содержания городских кладбищ. Согласно полученному представлению ведомства, и.о. главы Волгограда должен усилить контроль за выполнением условий муниципального контракта, а похоронщики – избавить городские погосты от хлама.