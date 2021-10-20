Под Волгоградом в жестком столкновении «Дэу» и «Сузуки» погибли два человека

В ДТП погибли два человека. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Смертельное ДТП произошло днем 19 октября в Калачевском районе Волгоградской области. В 15.15 часов на трассе «Октябрьский-Шебалино» лоб в лоб столкнулись «Дэу Нексия» и «Сузуки Гранд Витара». Два человека погибли, один пострадал. Как уже установили инспекторы ГИБДД, 40-летний водитель «Дэу» ехал со стороны хутора Шебалино, на 4 километре решил обогнать грузовик и выехал на полосу встречного движения.

- Водитель не убедился в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем «Сузуки Гранд Витара» под управлением 65-летнего водителя, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

40-летний мужчина и его 37-летняя пассажирка не выжили, а водитель иномарки отделался травмами.