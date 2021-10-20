В Волгограде 98,5% образцов нового асфальта соответствуют ГОСТу

Новый асфальт проверяют в лаборатории на качество. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В этом году в Волгограде по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» должны отремонтировать более ста улиц. Часть дорог уже сдали. Дорожное покрытие проходит обязательный контроль в муниципальной специализированной лаборатории. Специалисты уже взяли более 230 проб нового асфальта, по итогам экспертиз соответствуют требованиям ГОСТа около 98,5% образцов, сообщили в мэрии.

- Данные по образцам, не прошедшим лабораторный контроль, направляются в подрядные организации, которые должны будут заменить покрытие на соответствующих участках за счет собственных средств, - рассказали в администрации города.

Берут анализ на качество асфальта задолго до того, как отремонтированную дорогу принимают в эксплуатацию. Специалисты лаборатории службы заказчика МУ «Комдорстрой» отбирают пробы асфальта на каждом этапе работ: сначала перед укладкой, затем делают вырубки кернов каждого уложенного слоя. Только после получения положительного заключения экспертов подрядчик может перейти к следующему этапу работ. Делают контрольные проверки и сами подрядчики, как в собственных лабораториях, так и у независимых экспертов.

По ГОСТу для контроля качества делают одну вырубку асфальта на 7 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Если дорога широкая, с уклоном вырубок может быть больше. Тестируют новый асфальт на плотность, степень водонасыщения, смотрят и другие параметры. Одновременно на исследовании может быть до полусотни образцов.

- Сейчас в работе у экспертов керны, взятые на улицах Двинской, Лесогорской, а также на дороге, ведущей к поселку Песчанка в Советском районе Волгограда, - отмечают в мэрии.

После их анализа станет ясно, насколько качественно сработали подрядчики и не нарушали ли технологию дорожного ремонта.