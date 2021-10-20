В сентябре Выберу.ру определил десятку самых выгодных предложений по кредитам

Фото: банка Уралсиб.

В начале осени 2021 независимым порталом Выберу.ру рассматривались и оценивались рублевые наличные кредиты от российских банков. По итогам в рейтинг в Топ-10 вошел «Кредит наличными» от Банка Уралсиб. Ставка – от пяти процентов годовых.

Помимо процентной ставки, специалисты проекта оценивали и другие составляющие услуги в совокупности: полный срок с учетом ежемесячных платежей, наличие личной страховки (если она предусмотрена), возможные комиссии и скрытые отчисления.

В конкурсе участвовало около двадцати кредитных предложений от банков, занимающих верхние позиции рейтингов. В весовой категории своего «розничного кредитного портфеля».

Узнать больше об услугах и сервисах банка можно здесь, на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по тел. 8-800-700-77-16.

Материал предоставлен ПАО «БАНК УРАЛСИБ»