На юге Волгограда «Тойота» протаранила трамвай №11 с пассажирами

В 7.10 часов 20 октября в Красноармейском районе Волгограда произошла авария с участием общественного транспорта. В ДТП попал трамвай №11, в салоне которого были пассажиры. Происшествие спровоцировал водитель «Тойоты». Мужчина врезался в вагон в районе остановки «Строитель».

- Легковой автомобиль в районе остановки общественного транспорта «Строитель» не выдержал дистанцию и совершил столкновение с трамвайным вагоном, двигавшимся по маршруту №11, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

К счастью, все остались целы, пассажиры не получили никаких травм. А вот вагон трамвая немного поврежден. Спустя полчаса движение на трамвайной линии возобновили.