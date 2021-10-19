«Концессии» возобновили подачу тепла в дома центра Волгограда

Тепла придется ждать еще несколько часов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Около суток провели без отопления жители нескольких домов в центре Волгограда из-за того, что на улице 7-й Гвардейской прорвало теплотрассу. Мерзнуть еще одну ночь, которая обещает быть холодной, жителям не придется. Бригады ресурсоснабжающей компании уже устранили аварию на теплопроводе, сообщили в компании «Концессии теплоснабжения».

- Рабочие восстановили целостность теплопровода диаметром 100 мм, питающего несколько жилых домов на улице 7-й Гвардейской. В настоящий момент происходит заполнение системы теплоносителем, - сообщили «КП-Волгоград» ресурсники.

Жителям придется подождать еще несколько часов, пока до них дойдет тепло и батареи в их квартирах нагреются. Но к наступлению холодов отопление к ним вернется.