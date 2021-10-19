Под Волгоградом родители нашли мертвым своего трехмесячного малыша

Следователи выясняют причину смерти ребенка. Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Октябрьском районе Волгоградской области родители обнаружили мертвым своего трехмесячного сына. При каких обстоятельствах погиб мальчик, сейчас выясняют следователи. Возбуждено уголовное дело, рассказал «КП-Волгоград» руководитель Котельниковского межрайонного следственного отдела СКР Хонгор Муджиков.

- 17 октября родители обнаружили, что их трехмесячный сын не подает признаков жизни. Они сразу же вызвали медиков, - сообщил Хонгор Муджиков.

Врачам оставалось лишь констатировать смерть малыша. После они сообщили о трагедии в правоохранительные органы. Приехавшие на место следователи признаков насильственной смерти ребенка не обнаружили. Истинную причину его гибели установят по результату посмертных экспертиз.

По словам следователя, семья, в которой рос малыш, была нормальной, положительной. В поле зрения правоохранителей родители до этого не попадали. В семье есть еще один старший ребенок.