Суд в Волгограде посмотрел видео момента убийства после ссоры в родительском чате

Арсен Мелконян. Фото: Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

В Волгограде продолжается судебный процесс по громкому делу об убийстве Романа Гребенюка после ссоры в родительском чате. В преступлении по разным статьям Уголовного кодекса обвиняются Арсен Мелконян, ее сестра Анна Мелконян и муж женщины Армам Смбатян. 19 октября в Центральном районном суде города прошло очередное заседание, были исследованы вещественные доказательства – записи с камер видеонаблюдения в момент убийства. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. Также сторона защиты представила доказательства по делу.

- Следующее судебное заседание назначено на 26 октября 2021 года, - отметили в пресс-службе волгоградских судов.

Напомним, трагедия случилась в отделении банка в центре Волгограда почти год назад. Роман Гребенюк и Анна Мелконян поссорились в родительском чате, причиной стало обсуждение срока сдачи домашнего задания по русскому языку, которое должны были сделать их дети. Конфликт произошел 23 октября 2020 года. Женщине не понравился грубый тон риелтора. Она пожаловалась своему брату Арсену Мелконяну, который начал угрожать волгоградцу и требовал встретиться. Роман не хотел с ним видеться и пытался избежать встречи. И все-таки Арсен Мелконян вместе с супругом Анны Арманом Смбатяном нашли риелтора в здании банка в центре Волгограда. На глазах большого числа посетителей Арсен Мелконян избил Гребенюка до полусмерти, уже в лежащего мужчину он продолжал сыпать угрозы. Волгоградцу пришли на помощь очевидцы случившегося, его с пробитой головой увезли в больницу, где Роман скончался спустя неделю, не приходя в сознание. У риелтора осталась 12-летняя дочь.

Обвиняемые по делу Арсен Мелконян и Арман Смбатян сидят в СИЗО, Анна Мелконян находится под домашним арестом.