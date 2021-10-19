Посол Кении в Волгограде признался, что привился «Спутником V»

В Волгоград с рабочим визитом приехал чрезвычайный и полномочный посол Кении в России Бенсона Генри Оума Огуту. Отвечая на вопросы журналистов, он затронул проблему коронавируса. По словам Бенсона Огуту, он вместе со всеми сотрудниками кенийского посольства привился российской вакциной «Спутник V».

- Это очень эффективная вакцина, я очень сильно этому рад, потому что прочувствовал ее сам на себе, - рассказал посол Кении в России.

В рамках визита в Волгоград дипломат обсудил с первым заместителем губернатора региона вопросы экономического и гуманитарного сотрудничества с африканской республикой. В августе 2021 года Волгоградская область экспортировала в Кению 5,2 тысячи тонн пшеницы на сумму 1,27 миллиона долларов.

Добавим, что в волгоградских вузах во время текущего учебного года обучаются 37 кенийских студента: 29 человек - в ВолгГМУ, 7 – в ВолгГТУ, 1 – в ВолГАУ.