Под Волгоградом двухлетний ребенок отравился крысиным ядом

Ребенка госпитализировали. Фото: Юлия Данильченко

В больницу №25 Волгограда накануне госпитализировали 2-летнюю девочку из Жирновского района с отравлением. По предварительной информации, ребенок случайно проглотил крысиный яд, пока взрослые на минуточку отвлеклись. Девочке своевременно оказали медицинскую помощь и отвезли в областной центр.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе комитета здравоохранения по Волгоградской области, состояние ребенка средней тяжести, малышка находится в отделении детской токсикологии.