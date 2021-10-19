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Происшествия19 октября 2021 17:07

Под Волгоградом двухлетний ребенок отравился крысиным ядом

Малышка находится в отделении токсикологии
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Ребенка госпитализировали.

Ребенка госпитализировали.

Фото: Юлия Данильченко

В больницу №25 Волгограда накануне госпитализировали 2-летнюю девочку из Жирновского района с отравлением. По предварительной информации, ребенок случайно проглотил крысиный яд, пока взрослые на минуточку отвлеклись. Девочке своевременно оказали медицинскую помощь и отвезли в областной центр.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе комитета здравоохранения по Волгоградской области, состояние ребенка средней тяжести, малышка находится в отделении детской токсикологии.