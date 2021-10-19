В Ворошиловском районе Волгограда отключат газ 20 октября

Газа не будет четыре часа. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгограде подходит к финалу сезон плановых ремонтных работ систем газоснабжения и газораспределения. Однако в октябре жителей Ворошиловского района еще ждет отключение газа. Поставку голубого топлива временно приостановят в среду, 20 октября 2021, в четырех домах жилого комплекса «Голицыно», сообщили в компании «Газпром межрегионгаз Волгоград».

- В целях предупреждения возможного возникновения аварийных ситуаций 20 октября 2021 с 9 до 13 часов в Ворошиловском районе будет временно приостановлена поставка газа потребителям, проживающим на улице Циолковского в домах №31,33,37,39, - рассказали в компании.

В эти часы проживающих по указанным адресам волгоградцев просят не оставлять включенными газовые плиты. Это поможет избежать возможных непредвиденных ситуаций и несчастных случаев. Проблем это не доставит, с утра большинство жителей будут на работе и учебе.