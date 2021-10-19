Из Волгограда в Москву пустят дополнительные поезда

Были назначены дополнительные рейсы поездов из Волгограда в Москву и обратно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В начале ноября из Волгоград в Москву пустят дополнительные поезда. Рейсы были назначены для обеспечения перевозки пассажиров во время предстоящих праздников. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Приволжской железной дороги, поезд №1/2 отправится в путь из Волгограда 7 ноября в 15.51. В Москву он прибудет на следующий день в 9.30. В обратном направлении из столицы состав уйдет 8 ноября в 13.46. В Волгограде он будет 9-го числа в 7.45.

Также поезд №15/16 с волгоградского вокзала отправится 2 и 6 ноября в 17.13, в Москву он приедет в 14.00 следующего дня. По обратному маршруту поезд поедет 3 и 7 ноября в 20.09, в Волгограде его встретят 4-го и 8-го числа в 16.52.

- В поездах дальнего следования холдинга «РЖД» принимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов, - отметили в Приволжской железной дороге.