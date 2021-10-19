5 градусов мороза и высокую пожароопасность прогнозируют в Волгоградской области 20 октября

В среду в Волгограде будет без дождей Фото: Эдуард Пальгунов

Волгоградскую область покидает бабье лето, погода становится холоднее, заморозки все сильней. В ближайшие сутки прогнозируется переменная облачность. В ночь на 20 октября в районах пройдет дождь от слабого до умеренного, днем ожидаются небольшой дождь. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, ночью и утром в среду ожидается туман. Возможны порывы северо-западного ветра до 13-18 м/с. Несмотря на осадки, региональный Главк МЧС предупредил о высокой пожароопаности в течение трех дней.

- В период с 20 октября по 22 октября в большинстве районов Волгоградской области и в Волгограде ожидается высокая пожароопасность - 4 класс горимости леса, - рассказали в Главном управлении МВД России по Волгоградской области.

По области температура воздуха в ночные часы будет 0...+5º, местами при прояснении 0...-5º; завтра днем +3...+8º. В Волгограде вечером 19 октября ожидается небольшой дождь, ночью и утром без осадков. Ночью температура опустится до 0...+2º, в среду днем +6...+8°.