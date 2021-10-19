Ремонт здания ТЮЗа начался в Волгограде

Театр обновят в течение года. Фото: АВО

В Волгограде начался первый этап капитального ремонта здания Театра юного зрителя. Внешний вид ТЮЗа, в том числе панно из мозаики, должны обновить к следующей осени. Работы завершатся в сентябре 2022 года. Подрядчик пока приступил к подготовительным работам, сообщили в облстрое.

- Уже выполнены временные технологические присоединения к сетям водоснабжения и электроснабжения, идет демонтаж кирпичных парапетов и обветшалых частей кровли. Далее специалистам предстоит снять старую отделку фасадов и приступить к монтажу наружных инженерных систем, - рассказали в региональном комитете строительства.

Это лишь первый этап масштабного обновления детского театра. В планах капитальный ремонт крыши и фасада, замена коммуникаций и благоустройство территории вокруг. ТЮЗу сделают архитектурную подсветку и защитят от молний, а для маломобильных посетителей здесь появится пандус. Напомним, средства на ремонт выделили по нацпроекту «Культура».