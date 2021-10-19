Волгоградцу грозит срок за взятку полицейскому

Полицейский от денег отказался. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

В Волгоградской области 34-летнему мужчине грозит срок за попытку дать взятку полицейскому. Он предложил 25 тысяч рублей за то, чтобы страж порядка закрыл глаза на незаконную добычу песка. На жителя Иловлинского района возбуждено уголовное дело по статье «покушение на дачу взятки должностному лицу за заведомо незаконное бездействие», сообщили в СУ СКР по региону.

- Сотрудник полиции отказался принять взятку, после чего подозреваемый был задержан правоохранителями, - рассказала «КП-Волгоград» представитель СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник.

По данным следствия, неделю назад, 12 октября, мужчина приехал в хутор Авилов за песком из незарегистрированного песчаного карьера. В то же время туда прибыл и оперативный сотрудник МВД, который установил, что никаких разрешительных документов на это у волгоградца нет. Чтобы избежать ответственности, на следующий день в служебном авто полицейского мужчина передал стражу порядка 25 тысяч рублей.