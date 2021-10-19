В Волгоградской области разыскивают жителя Самары, пропавшего 8 лет назад

Михаила ищут 8 лет. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Полиция Волгограда и Самары просят неравнодушных жителей регионов помочь в поиске 62-летнего Михаила Каляева, который пропал восемь лет назад. Самарец ушел из дома 16 марта 2013 года, с тех пор о нем ничего неизвестно. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе регионального Главка. Родственники верят, что Михаил жив и он найдется, поэтому не оставляют попыток. Есть вероятность, что мужчина может находиться в соседних областях.

Понятно, что за годы внешность Михаила могла сильно изменится, но даются общие черты: ему на вид около 55 лет, он выше 175 сантиметров, лицо круглое, высокий лоб, уголки рта опущены, волосы короткие и темные, размер обуви 42-43. В день исчезновения на нем был камуфлированный костюм, берцы, шапка-ушанка.

- Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба обращаться по телефонам: 8(846) 332-02-02, 333-67-79 (Дежурная часть ОП №5 У МВД России по Самаре) или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи), - уточнили в полиции.