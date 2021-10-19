Водитель такси пострадал в ДТП из-за диких кабанов под Волгоградом

Таксист срезался в двух диких кабанов в Калачёвском районе Волгоградской области. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Водитель одного из агрегаторов такси получил серьезные травмы в ДТП под Волгоградом из-за диких животных. Как сообщили в региональном Главке МВД, в 05:49 автовладелец за рулём «Lada granta» ехал из областного центра в сторону Калача-на-Дону. На 69 км дороги он врезался в двух диких кабанов, затем не справился с управлением и вылетел в кювет.

Судя по фото ГУ МВД России по Волгоградской области, после столкновения с животными лобовое стекло машины разбилось и далеко ушло в салон, а капот оторвался. Водитель мог серьезно пострадать. В полиции «КП-Волгоград» сообщили, что 38-летнему водителю понадобилась помощь медиков. Из Калачёвского района мужчину увезли в больницу Волгограда.