До ноября УК и ТСЖ должны навести порядок во дворах Волгограда

Коммунальщики должны навести красоту в общественных местах и во дворах. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде идет месячник по благоустройству. Во всех районах высаживают растения, убирают несанкционированные свалки, наводят чистоту на улицах, ремонтируют и меняют лавочки в парках. К началу ноября должны навести порядок и во дворах многоквартирных домов. За это отвечают УК и ТСЖ. Ход выполнения работ 19 октября обсудили на совещании, рассказали в мэрии.

- В течение месяца коммунальным службам предстоит высадить более 700 деревьев и свыше 6500 кустарников. На общественных пространствах появятся свыше 150 новых лавочек. Необходимо расчистить захламленные территории и вывезти 800 тонн отходов, - сообщили в администрации города.

Если за чистоту и красоту в парках и в скверах отвечают муниципальные предприятия, то за порядок на придомовых территориях несут ответственность управляющие компании и ТСЖ или ТСН. До 1 ноября они должны удалить сухостой и спилить те ветки деревьев, которые представляют опасность для жителей и могут обрушиться им на голову при сильном ветре. При этом спиленные деревья и ветки должны быстро увезти со двора, они не должны лежать там неделями и, тем более, месяцами. Администрация города договорилась, чтобы полигоны в течение месячника по благоустройству принимали сухостой от коммунальщиков бесплатно. Однако часть УК предпочитают прямо на месте превращать ветки в опилки. А вот старые автошины, которые тоже нередко валяются во дворах, управляющие организации должны будут отвезти в Волжский - их принимает на переработку регенератно-шиноремонтный завод.

- Районные администрации осуществляют ежедневный объезд дворов и контролируют ход работ, не допуская захламления контейнерных площадок, - подчеркивают в мэрии.

В конце октября специалисты районных коммунальных служб и надзорных органов обещают оценить результаты стараний УК и ТСЖ.

- К компаниям, которые халатно отнесутся к выполнению своих обязанностей, будут применены установленные законодательством меры, - обещают городские власти.