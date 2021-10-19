В собственность Волгограда через суд вернули 2 участка земли

Суд удовлетворил требования прокурора. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Ворошиловский районный суд Волгограда удовлетворил иски прокуратуры, в результате чего в муниципальную собственность вернулись два участка земли стоимостью около 1,5 миллиона рублей, которые сменили владельца на основании поддельных документов. Кроме того, в суде сейчас рассматривают дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

- Действиям ответчиков дана уголовно-правовая оценка - в настоящее время в отношении них уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ находится на рассмотрении в суде, - рассказала «КП-Волгоград» представитель прокуратуры региона Оксана Черединина.

Нарушения сотрудники прокуратуры обнаружили в ходе проверки соблюдения требований земельного законодательства. Двое жителей Волгограда в мае и июне 2019 года оформили право собственности на два участка земли площадью около 11 соток на основании поддельных документов. Ведомство истребовало землю из незаконного владения через суд. Однако решения еще не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.