Несколько домов в центре Волгограда остались без тепла из-за аварии

Устранить аварию планируют к ночи. Фото: КВ

Часть жителей Центрального района Волгограда уже сутки сидят без тепла из-за аварии на теплотрассе. В районе улицы 7-й Гвардейской прорвало трубопровод малого диаметра с горячей водой. Временно остались без отопления несколько домов на улице, сообщили «КП-Волгоград» в компании «Концессии теплоснабжения».

- Сейчас бригада «Концессий теплоснабжения» восстанавливает теплопровод на улице 7-й Гвардейской, - рассказали в пресс-службе ресурсоснабжающей компании.

Пока на улице тепло, но у же в ближайшие сутки в Волгограде и области заметно похолодает. В ночь на 20 октября температура воздуха приблизится к нулевой отметке. Но коммунальщики стараются, чтобы жителям центра не пришлось мерзнуть в своих квартирах. По предварительной оценке, подача тепла в дома возобновится до конца сегодняшнего дня.