29-летний мужчина из Закавказья на миллионы обманывал волгоградских стариков

Мужчину взяли под стражу. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Второго участника банды мошенников, 29-летнего гражданина Закавказья, задержали сотрудники угрозыска УМВД по Волгограду. Он, как и 19-летняя подозреваемая, причастен к серии телефонных мошенничеств, жертвами которого становились старики. Схема была избитая: выбирали наивных пенсионеров, звонили и пугали новостью о том, что дети, внуки виновны в ДТП. За свободу родственников требовали деньги, да немалые: бедные бабушки и дедушки отдавали сотни тысяч рублей. Сверки с купюрами прятали в одежду и передавали курьерам, которые и не догадывались, что участвуют в преступлениях.

- В ходе обыска в машине изъяли сотовые телефоны, сим-карты и банковские карты, и почти 2 миллиона рублей, полученные им от курьеров службы доставки, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Возбудили уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество». Мужчина находится под стражей, как и его сообщница.