Более сотни беременных волгоградок лечатся от COVID-19 в больнице №5

Беременность и коронавирус - опасное сочетание, предупреждают врачи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 19 октября, главврач «Клинической больницы N 5» Константин Позднышев озвучил статистику заболеваемости коронавирусом среди беременных волгоградок. На данный момент порядка ста жительниц Волгоградской области находятся в стационаре с диагнозом COVID-19.

- Каждый день за их жизнь и жизнь пока еще нарожденных детей борются медики — отсутствие прививки делает женщин еще более уязвимыми в и без того непростой период беременности, - рассказал «КП-Волгоград» Константин Позднышев.

Главврач больницы №5 настоятельно советует женщинам, находящимся в интересном положении или планирующим беременность, вакцинироваться. По словам Константина Позднышева, это единственный путь избежать серьезных последствий