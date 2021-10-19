Волгоградским медикам будут платить по 200 рублей за каждого вакцинированного

Врачи получат деньги за дополнительную нагрузку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области медработникам теперь будут платить премии за вакцинированных пациентов. Чем больше человек за месяц они привьют от коронавируса, тем большую премию получат по итогу месяца. Постановление об установлении выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку подписал и.о. губернатора Волгоградской области Евгений Харичкин.

Действовать постановление начнет с 1 ноября, а до этого комитет здравоохранения области должен определиться с порядком предоставления этих выплат: прописать, работники на каких должностях будут получать премии за участие в проведении вакцинации. Потому что в вакцинации участвует и врач, который осматривает пациента, и медсестра, которая вводит вакцину, регистратор, и прочие сотрудники. Медучреждение в конце месяца получит сумму в размере 200 рублей за каждого вакцинированного пациента, а потом деньги поделят между теми, кто работал в прививочных кабинетах.

Пока работники медучреждений готовятся получать премии за участие в кампании по вакцинации, волгоградский бизнес подсчитывает убытки после введения в регионе QR-кодов. Не вакцинированные волгоградцы возвращают купленные абонементы на фитнес, многих клиентов потеряли салоны красоты, массажа, спа. Тихо стало и в кинотеатрах.