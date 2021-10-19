В Волжском директора аквапарка, в который не пустили ребенка-инвалида, оштрафовали

Глава семьи Александр долго выяснял отношения с охранником, который не пускал его ребенка в аквапарк. Фото: https://www.instagram.com/sugar_elya/

А августе этого года вся страна обсуждала скандал, который случился в начале августа 2021 года в аквапарке «XXI век» в Волжском: охранник не пустил в развлекательный комплекс ребенка-аутиста, посчитав его «опасным». За эту дикую ситуацию наказали директора аквапарка – его оштрафовали на 30 тысяч рублей. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе волгоградского Роспотребнадзора.

Напомним, 2 августа семья Шаумуруновых из Астраханкой области приехала в Волжский. Стояла сорокоградусная жара, супруги вместе с сыном решили пойти в аквапарк, но их ждал неприятный сюрприз.

- Сотрудники аквапарка отказались продать билет и пропустить ребёнка на территорию организации, так как поведение ребёнка было расценено ими как угрожающее жизни и здоровью посетителей аквапарка, - сообщили в надзорном ведомстве, проводившем проверку.

По закону никто не имел права запрещать особенному ребенку посещать аквапарк. Это нарушение статьи Гражданского кодекса «Отказ потребителю в оказании услуг по причинам, связанным с состоянием его здоровья, или ограничением жизнедеятельности, или его возрастом».