В Волгоградской области на карантин по ОРВИ закрыли три школы

Три школы закрыли на карантин. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С наступлением холодов жителей Волгоградской области атаковали всевозможные вирусы. Прирост за минувшую неделю составил 6%, в целом эпидпорог превышен на 17%. В основном болеют риновирусами, РС-вирусами, вирусами парагриппа и аденовирусами. Страдают не только взрослые, но и дети. Из-за резкого скачка заболеваемости пришлось закрыть на карантин по ОРВИ сразу 3 школы и частично приостановить занятия в 40 учебных заведениях. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Волгоградцам напоминают, что все желающие могут сделать прививку от гриппа. На сегодня вакцинировали порядка 605 тысяч или 24,4% от числа жителей. Чтобы достичь положительной динамики, нужно привить около 60% населения.

В Роспотребнадзоре напоминают, что при первых же признаках простуды нужно обратиться к врачу, изолироваться (не не посещать рабочее место, организованный детский коллектив или другое учебное заведение). И не заниматься самолечением.