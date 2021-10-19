На «Волгоград Арене» появятся 2 новых футбольных поля

На стадионе появятся 2 футбольных поля с искусственным газоном Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде завершился электронный аукцион по выбору подрядчика для строительства двух новых полей на «Волгоград Арене». На стадионе появятся игровые площадки с искусственным газоном размером 60 на 90 метров и 22 на 42 метра. На обоих полях будет сделана система освещения. Стоимость работ составит 39 миллионов 697 тысяч рублей, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на закупочную документацию на сайте госзакупок.

Подрядчиком строительства двух полей на территории «Волгоград Арены» станет местное ООО «Крона «Спорт». Также в торгах приняло участие ООО «Прайд» из Пермского края, которое готово было выполнить работы за меньшую стоимость – 38 миллионов 200 тысяч рублей.

Сроки возведения полей составляют со дня подписания контракта до 30 декабря 2021 года.