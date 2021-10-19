Под Волгоградом в ДТП пострадал 14-летний велосипедист

В ДТП пострадал подросток. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Авария произошла днем 18 октября в городе Михайловка Волгоградской области. 30-летний водитель «ВАЗа» сбил 14-летнего школьника. Это случилось в 15.30 часов на улице Краснознаменской.

- Водитель, двигаясь по парковочной территории со стороны улицы 2-ая Краснознаменская в сторону Поперечной у дома 49 по совершил наезд на 14-летнего велосипедиста, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Сразу после этого на место аварии вызвали скорую. Врачи диагностировали травмы и госпитализировали подростка. Отметим, что это единственное за сутки ДТП в регионе.

Добавим, что полицейские задержали 25 пьяных водителей и выявили 695 нарушений ПДД,