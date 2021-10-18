В Волгоградской области от коронавируса женщины погибают чаще, чем мужчины

С 11 октября от ковида умерли 129 волгоградок Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уровень смертности от коронавируса в Волгоградской области не снижается. Ежедневно фиксируется большое число жертв ковида. 18 октября подтвердились 23 смерти от осложнений COVID-19. Как рассказали «КП-Волгоград» в оперативном штабе, погибли трое мужчин от 63-х до 84-х лет и 20 женщин в возрасте от 51-го года до 88-и лет.

В регионе жертвами вируса чаще становятся женщины. Только за период с 11 по 18 октября жертвами ковида стали 129 жительниц области. Среди мужского населения за этой время ковид стал причиной гибели у 56-ти человек.

Добавим, всего с начала пандемии от коронавируса скончались 3199 волгоградцев.