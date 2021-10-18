В Волгограде вступил в силу приговор за хищения на «Красном Октябре»

Приговор суда первой инстанции остался без изменений Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде вступил в силу приговор за хищения денег ООО «ГК «Красный Октябрь». Суд установил, что учредитель ООО «ПФК «Металл» Дмитрий Шкуратов вместе со своим пособником, инспектором отдела общего контроля завода Евгением Кузнецовым похитили 603 966 рублей. В мае прошлого года Шкуратов обманным путем на «Красный Октябрь» сделал поставку металлургических отходов – «скрапа» (металла категории ЗА) - под видом нержавеющей стали категории 11Б-26. Кузнецов сделал беспрепятственный проезд на территорию производства грузовиков с металлолом и организовал подписание документов. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Шкуратов причинил ООО «ГК «Красный Октябрь» материальный ущерб в размере 630 966 рублей, присвоив деньги себе. В июне 2020-го он и Кузнецов планировали провернуть еще подобное преступление, но были задержаны правоохранителями. Вину оба признали в полном объеме. Расследование уголовного дела проводили сотрудники СЧ УМВД России по Волгограду.

Краснооктябрьский районный суд отправил Шкуратова в колонию общего режима на 2 года 2 месяца. Кузнецов получил 2 года тюрьмы. Приговор обжаловали стороны защиты и обвинения. Волгоградский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения.