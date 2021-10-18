Волгоградское белое вино признали лучшим в России

Волгоградское белое вино назвали лучшим в России на престижном конкурсе Фото: Евгения ГУСЕВА

В Абрау-Дюрсо проходит Всероссийский саммит виноделов, на котором определили лучшие вина в стране в 2021 году. Признание на дегустационном конкурсе «Кубок СВВР — 2021» получил волгоградский напиток. Победителем в номинации лучших белых вин стало сухое белое вино «Дуэт» 2020, его производит семейная винодельня «ГУСЕВЪ» в Дубовском районе Волгоградской области.

Лучшим красным вином в России признали вино с ЗНМП «Сенной» выдержанное сухое красное «Саперави. 100 Оттенков Красного» 2017. Его производит ОАО «АПФ «Фанагория». Победу в категории лучшее игристое классическое вино одержало игристое вино с ЗГУ «Кубань» коллекционное брют белое «Империал Винтаж» 2016. Оно выпускается в Русском винном доме «Абрау-Дюрсо».

Отметим, Всероссийский саммит виноделов проходит в юбилейный десятый раз. Конкурс «Кубок СВВР — 2021» является самым престижным соревнований среди отечественных виноделов. В качестве жюри выступают российские и зарубежные эксперты отрасли.