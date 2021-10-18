До 5 градусов мороза похолодает в Волгоградской области 20 октября

Волгоградцев ждут прохладные дни и холодные ночи. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

После теплых осенних деньков в Волгоградскую область нагрянет похолодание. Погода в ближайшие дни будет неприятной, ветреной, пройдут дожди. Уже в ночь на среду, 20 октября 2021, в Волгограде ожидают минусовые температуры, местами в регионе температура воздуха в этот день опустится до пяти градусов мороза, сообщает волгоградский ЦГМС

Днем во вторник, 19 октября, в Волгограде пройдет небольшой дождь, температура будет держаться в пределах 9-11 градусов тепла. Продолжит моросить и в ночь на среду, при этом в городе заметно похолодает. По прогнозу метеорологов, ночью 20 октября в областном центре будет от +1 до -1 градусов, днем – от 6 до 8 со знаком плюс. А в четверг ночью градусники уже покажут от нуля до минус 2 градусов, хотя днем будет довольно тепло – около 11 градусов. Дожди пройдут местами.

В Волгоградской области ночью 19 октября 2021 года будет от нуля до +5 градусов, местами при прояснении подморозит до минус 4 градусов. В ночь на среду в прогнозе уже до 5 градусов мороза, а 21 октября до минус 6 градусов. Днем температуры в регионе еще будут держаться на положительных отметках - от 7 до 12 градусов тепла, но порывистый ветер прибавит неприятных ощущений. Так что одевайтесь теплее.