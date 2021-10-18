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Общество18 октября 2021 17:47

Из-за листопада дороги Волгограда стали чаще подметать

Ежесуточно коммунальщики вывозят до 20 тонн опавшей листвы и мусора
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Фото: Администрация Волгограда

Фото: Администрация Волгограда

В Волгограде с деревьев все больше и больше опадает листьев, горожане делают фотографии на фоне желто-красных ковров. А коммунальщикам приходится усиливать работу. С усилением листопада в городе увеличили число техники, которая убирает дороги и тротуары. Ежедневно очистку проезжей части проводят порядка 40 специализированных машин подметально-вакуумные и тракторы-щетки, рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волгограда. На пешеходных зонах работает малая механизированная спецтехника.

Коммунальные предприятия каждый день собирают и вывозят до 20-ти тонн опавшей листвы и мусора. Уборка городских улиц и дорог от опавшей листвы продолжится в течение осени. Поэтому муниципальные службы просят водителей не бросать автомобили вдоль обочин, спецтехника могла беспрепятственно очистить улицы и тротуары по всей ширине.