Из-за листопада дороги Волгограда стали чаще подметать

Фото: Администрация Волгограда

В Волгограде с деревьев все больше и больше опадает листьев, горожане делают фотографии на фоне желто-красных ковров. А коммунальщикам приходится усиливать работу. С усилением листопада в городе увеличили число техники, которая убирает дороги и тротуары. Ежедневно очистку проезжей части проводят порядка 40 специализированных машин подметально-вакуумные и тракторы-щетки, рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волгограда. На пешеходных зонах работает малая механизированная спецтехника.

Коммунальные предприятия каждый день собирают и вывозят до 20-ти тонн опавшей листвы и мусора. Уборка городских улиц и дорог от опавшей листвы продолжится в течение осени. Поэтому муниципальные службы просят водителей не бросать автомобили вдоль обочин, спецтехника могла беспрепятственно очистить улицы и тротуары по всей ширине.