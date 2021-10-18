В четырех районах Волгограда временно отключат свет 19 октября

Света не будет несколько часов. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Очередные отключения электричества запланированы в Волгограде на вторник, 19 октября 2021 года. Без света в этот день временно останутся жители нескольких десятков улиц. Как сообщили в компании «Россети Юг», самые масштабные отключения сета ожидаются в Ворошиловском районе, где обесточат частный сектор. Также в графике значатся несколько улиц Красноармейского, Кировского и Краснооктябрьского районов. На большинстве из них уже не раз ремонтировали электросети. «КП-Волгоград» публикует полный список домов, где отключат свет во вторник.

С 9.30 до 13.30 останутся без света 19 октября жители двух улиц в Кировском: 64-й Армии, 20-24, 22а, 22б и Минина, 8-16, 8а, 10а, 14а. С 9.00 до 18.00 сидеть без возможности включить электроприборы придется обитателям еще четырех улиц: Абганеровская, 4-30, 23, улица Лавровая, 37, 49, переулок Ковыльный, 11-5, 4-6, улица Чехова, 2-12, 3-7. В Красноармейском 19 октября с 13.30 до 17 часов обест очат четыре дома на улице Фадеева -№33а, 33, 37, 39. И на Красном уже в который раз не смогут учиться и работать на удаленке обитатели улицы Аграрной, 21-43, 34-38, 47 и улицы Окраинной, 1б-19б, 1-19, 2-18.

Список улиц Ворошиловского района, где отключат свет 19 октября, очень длинный. В числе коммунальных страдальцев с 9 до 17 часов окажутся жители домов по адресам: Автозаводская, 27-45, 39а, 50, 51а, 53-75, 59а, 65а, 52-78, 52а Белоглинская, 86, 88, 90, 94, 109, 100, 100а, 102-116, улица Бородина, 2-24, 2а, 2б, 2в, 10а, 22а, 1-21, 1г, 1/2, 1/3, 13а, 13б, Венецианова, 25-47, 37а, улица Волынская, 14-26, 11-21, Гурзуфская, 3, 14, 12, 9-29, 17а, 22-46, 12, 18, 20, 5/1-5/6, 16, 16/4, 16/7, 14, Дивногорская, 4, 8, 10, 37а, 22, 20, 30, 28, 26, 26а, 38, 6а, 40/3, 40/4, 40/5, 40/6, 40/7, 40/8, 32а, 140/4, 140, улица Ейская, 17, 19, 19а, 21-27, 28-36, 29а, 32д, 29-37, 41-49, 42-52, Карело-Финская, 17-23, 16, 18, 25, 15, 17, 19, Красногородская, 1-22, 2а, 13-21, Крамского, 19, Лобачевского, 2-22, 2а, 14а, 1-11, 1д, 1е, 9а, Морфлотская, 32, 34, 49, 47/10, 37-45, 49-69, 36-52, 58-60, 58а, 60а, 46, 71-91, 81а, 79а, Моршанская, 1-29, 4-8, 4/2, 16а, 14, 20, 22, 4/1, 10, 4, 4а, 12, Нефтегорская, 1-10, 5а, 11а, 12-18, 6/1, 8/1, 8, 57, 25, 18а, 20, 20а, 22-40, 23-45, 23а, 29а, 30а, 40а, 53, Палладина, 1, 1а, 3, 5, 5а, 7-13, 2-12, 2а, 21а, 21б, 19-27, 31, 35, 37, 18/1-18/4, 20/1, 20/2, 22/1, 22/2, 24/1, 24/2, 26/1, 26/2, 28, 41, Пинская, 1, 1а, 4-18, Рогачёвская, 1-9, Славгородская, 1-10, 2а, 6а, 11-23, 12-26, Соликамская, 2-22, Татищевская, 2б, 2а кв.8, 8, 1, 6, 9, 10, 7/1, 7/2, 9/1, 41-65, 10-38, улица Темрюкская, 4-10, 8а, 1-21, 11а Ужгородская, 1-17, 4/50, 9/1, 9/2, 15/1, 2-24, Феодосийская, 1, 14а, 16а, 18, 20, 20а, 22-34, 34а, 36, 38, 40, 46а, 51-61, Чигорина, 1б, 1/3, 22, Чистяковская, 1-5, 4, переулок Чугуевский, 3-9, 7а, 4-8, переулок Академика Палладина, 60, 26/1, 26/2, 28/1, 28/2, 30/1, 30/2, 32, переулок Гурзуфский, 2-8, 1-9, Дрогобычская, 2-12, 1-15, переулок Татищевский, 2-16, 1-13.