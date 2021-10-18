В Волгограде ежедневно будут следить за соблюдением антиковидных мер

Волгоградский бизнес будут проверять каждый день, как он соблюдает новые ограничения Фото: Иван МАКЕЕВ

С 18 октября в Волгограде ввели новые ограничения по коронавирусу, соответствующее постановление подписал временно исполняющий полномочия главы города Владимир Марченко. Документ вносит уточнение по реализации постановления губернатора региона. Теперь чиновники районных администраций Волгограда будут мониторить работу предприятий и организаций в отдельных сферах деятельности, насколько добросовестно предприниматели соблюдают новые антиковидные меры.

В случае выявления нарушений представители администраций должны сообщать об этом в контрольно-надзорные органы. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на опубликованный на сайте мэрии документ, результаты мониторинга проверяющие должны направлять в управление экономического развития и инвестиций аппарата главы Волгограда ежедневно до 15.00.

Также разъясняется работа структурных подразделений администрации Волгограда, муниципальных учреждений при предоставлении государственных и муниципальных услуг. Они должны принимать граждан в очном режиме по предварительной записи. При этом волгоградцы должны иметь паспорт, а также справку о вакцинации, перенесенного в течение полугода коронавируса или ПЦР-тест, полученный не ранее чем за 72 часа. В таком же формате проходит процедура выдачи документов.

Напомним, с 18 октября новые ограничения по ковиду начали действовать по всей Волгоградской области. Посещать фитнес-центры, бассейны, театры, кинозалы и другие культурно-досуговые места можно только вакцинированным волгоградцам или тем, кто переболел COVID-19 в течение полугода.