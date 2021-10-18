«На них без слез смотреть невозможно»: в Волгоградской области с ковидом госпитализировали 126 детей

В ковидные стационары госпитализируют малышей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Число заболевших коронавиурсом детей в Волгоградской области стремительно растет: если 17 октября в сводке было 109 малышей, то 18 числа – 126. На брифинге по теме «Внимание, красная зона» председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев рассказал о том, как часто болеют самые маленькие и почему это происходит.

- В больницах и трехлетки есть, которые с огромными поражениями легких, тяжелые. На них без слез смотреть невозможно! Бабушки, дедушки, которые с работы приносят инфекцию и заражают семью. Можно до бесконечности об этом говорить. Нужно понять, что другого не будет: первое – нужно вакцинироваться, второе – соблюдение правил. К ограничениям нужно относиться правильно, - призвал Анатолий Себелев.