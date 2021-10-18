Ковид и ожирение: волгоградцам рассказали о влиянии лишнего веса на течение COVID-19

На сегодняшний день в ковидных госпиталях Волгоградской области лечатся 7,2 тысяч пациентов, из них 603 человека находятся в реанимациях. Немалую часть заболевших коронавирусом составляют люди, страдающие ожирением. Сегодня, 18 октября, состоялся брифинг на тему лечения инфицированных в «красной зоне». Теме избыточного веса уделили особое внимание.

- Есть одна тенденция, которая очень видна. В основном все пациенты «красной зоны» - это пациенты с избыточной массой тела и сопутствующими патологиями: гипертонией, ожирением, сахарным диабетом. Найти пациента с нормальной массой или худенького достаточно проблематично, - отметила председатель комитета Волгоградской областной Думы по охране здоровья Наталья Семёнова.

- По данным университета Хопкинса, в России 24% жителей имеют морбидное ожирение, 54 % страдают от избыточного веса. Между ожирением и коронавирусом существует прямая корреляция. Более того, есть четыре фактора, которые резко снижают иммуногенность вакцин. Это ожирение, курение, артериальная гипертензия, высокие липиды. Это наш классический больной, - рассказал проектор по развитию регионального здравоохранения и клинической работе ВолгГМУ Сергей Недогода.