Депутат Наталья Семенова прокомментировала, станет ли в Волгограде лечение коронавируса платным для не привитых

На лечение заболевших коронавирусом волгоградцев тратятся миллиарды. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Недавнее высказывание нового главного внештатного эпидемиолога Челябинской области Елены Кутровой о платном лечении непривитых от коронавируса, но заразившихся ковидом людей обсуждала вся страна. Напомним, она предложила «лечить бесплатно только привитых, а нет прививки — лечись от короны за деньги». Сегодня, 18 октября, на брифинге, посвященном «красной зоне», председатель комитета Волгоградской областной Думы по охране здоровья Наталья Семёнова прокомментировала данную позицию.

- Вопрос достаточно широко осуждается. Но законодательной инициативы на этот счет нет. Однако общество уже задумывается о том, как побудить людей прививаться. Лечение стоит огромных денег! Представьте себе, за последние полтора года область израсходовала эти средства в той массе, которая нужна для модернизации первичного звена – поликлиник, ФАПов, больниц, - пояснила Наталья Семенова.

Только в 2020 году Волгоградская область потратила на ковидных пациентов, которых лечили стационарно, порядка 5 миллиардов рублей. Плюс лечение амбулаторных пациентов составило 7,9 миллиардов. За 9 месяцев 2021 года из средств ОМС на лечение от коронавируса направили около 5 миллиардов, областной бюджет выделил чуть больше 4 миллиардов.

- Это отвлечение остальных от групп населения. Мы ограничили плановую помощь, под ковидные госпитали закрыты 30 медицинских организаций – это 40% от общей коечной сети. Огромная нагрузка на амбулаторное звено, на скорую помощь. При этом единственный способ борьбы с инфекционным заболеванием - вакцинация, - подчеркнул глава облздрава Анатолий Себелев.