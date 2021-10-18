Под Волгоградом директор ДК идет под суд за повторный ремонт кровли

В Ленинске после капитального ремонта открыли ДК «Октябрь». Фото: АВО

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело директора ДК «Октябрь» Ленинского района. Ее обвиняют в халатности из-за повторного ремонта недавно отремонтированной кровли, сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

- Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд. Кроме того, региональным комитетом культуры к обвиняемой предъявлено исковое заявление о взыскании суммы причиненного ущерба, - рассказала старший помощник прокурора волгоградской области Оксана Черединина.

По данным следствия, в 2018 году в ДК «Октябрь» капитально отремонтировали крышу. Потратили на это больше миллиона рублей. Гарантия на все работы была три года. Но в конце 2019 года директор снова включила в смету ремонта по нацпроекту «Культура» обновление кровли здания. При этом никаких претензий к прежнему подрядчику не было, а затраты на повторный ремонт превысили 2 миллиона 180 тысяч рублей. Свою вину директор не признала.