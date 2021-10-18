Ковидные госпитали Волгоградской области переполнены, 603 человека в реанимации

В больницах почти не осталось мест. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ситуация с коронавирусом в Волгограде и области ухудшается с каждым днем. Поликлиники и ковидные госпитали переполнены, растет число тяжелых больных в реанимации и на ИВЛ, осложняет обстановку эпидемия ОРВИ, болеют в основном подростки от 15 лет и взрослые, рассказал на брифинге председатель комитета здравоохранения области Анатолий Себелев.

- На рост заболеваемости коронавирусом наслаивается заболеваемость ОРВИ. В последние две недели мы фиксируем рост, при этом в областном центре эпидпорог превышен на 127%, - рассказал Анатолий Себелев.

На сегодня в 30 ковидных госпиталях региона развернули 7515 коек. Заняты почти все, в больницах 7205 пациентов с коронавирусом и пневмонией. Много тяжелых больных: в реанимации 603 человека, из них подключены к аппаратам ИВЛ 303 волгоградца.

- В регионе с каждым днем ситуация становится напряженней, - подчеркивает председатель облздрава. – При этом привито всего 46% от взрослого населения – это 57% от плана. В основном люди старше 60 лет составляют группу тяжелых больных, которые поступают в стационары, и умирают.