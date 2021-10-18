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Общество18 октября 2021 12:55

В Волгограде пункт вакцинации в ТРЦ «Акварель» поменял режим работы

Медики сделают прививку от коронавируса с 10 до 15 часов
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Прививку сделают в любой день.

Прививку сделают в любой день.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде поменял режим работы пункт вакцинации от коронавируса, расположенный в Советском районе в ТРЦ «Акварель». Теперь желающих сделать прививку от ковида медики примут по новому расписанию - ежедневно с 10 до 15 часов, сообщили в облздраве. Ранее пункт вакцинации в этом торговом центре был открыт с утра до вечера.

Пункт вакцинации от ковида расположен на первом этаже ТРЦ «Акварель», напротив магазина Zolla. Работает он в любой день .включая выходные и праздники. Желающих сделать прививку принимают медики клинической больницы №11. Вакцинация для волгоградцев старше 18 лет абсолютно бесплатная и без предварительной записи. С собой нужно взять паспорт, полис и СНИЛС. Подробности можно узнать в больнице по телефону 8(8442) 46-65-53.