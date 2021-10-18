С 18 октября в Городище на неопределенный срок закрыли отделение МФЦ

Филиал МФЦ закрыт с 18 октября. А когда откроется - неясно. Фото: Екатерина СИМОХИНА

С 18 октября в поселке Городище Волгоградской области на неопределенный срок закрыли единственное отделение МФЦ. Об этом «КП-Волгоград» сообщает со ссылкой на объявление на портале МФЦ. На самом здании также висят информационные листовки. Жителей Городища отправляют за услугами в многофункциональный центр Волгограда.

«Прием и выдача готовых документов будет осуществляться в филиале Дзержинского района по адресу: проспект Маршала Жукова, дом 125». Дополнительную информацию городищенцы могут получить по телефону – 8(8442)92-40-14.

В телеграм-канале «Городищенские вести» сообщается о возможных причинах закрытия МФЦ.

«Сотрудники МФЦ Городищенского района на больничном. За исключением двух человек», - говорится в «Городищенских вестях».

В администрации района пообещали прокомментировать ситуацию и пояснить, когда филиал в поселке вновь заработает.