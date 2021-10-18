С 18 октября в Городище на неопределенный срок закрыли отделение МФЦ

Филиал МФЦ закрыт с 18 октября. А когда откроется - неясно.
Фото: Екатерина СИМОХИНА
С 18 октября в поселке Городище Волгоградской области на неопределенный срок закрыли единственное отделение МФЦ. Об этом «КП-Волгоград» сообщает со ссылкой на объявление на портале МФЦ. На самом здании также висят информационные листовки. Жителей Городища отправляют за услугами в многофункциональный центр Волгограда.
«Прием и выдача готовых документов будет осуществляться в филиале Дзержинского района по адресу: проспект Маршала Жукова, дом 125». Дополнительную информацию городищенцы могут получить по телефону – 8(8442)92-40-14.
В телеграм-канале «Городищенские вести» сообщается о возможных причинах закрытия МФЦ.
«Сотрудники МФЦ Городищенского района на больничном. За исключением двух человек», - говорится в «Городищенских вестях».
В администрации района пообещали прокомментировать ситуацию и пояснить, когда филиал в поселке вновь заработает.