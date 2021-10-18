Суд не изменил приговор волгоградцу, изнасиловавшему и убившему 10-летнюю падчерицу

Суд оставил приговор без изменения. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Третий апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор Алексею Старкину, который изнасиловал и убил 10-летнюю падчерицу в Клетском районе Волгоградской области, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Педофил проведет в колонии строгого режима 22 года.

- Судебная коллегия по уголовным делам Третьего апелляционного суда общей юрисдикции пришла к выводу о законности приговора и справедливости назначенного Старкину наказания, - сообщили в ведомстве.

Как установил суд, вечером 4 ноября 2020 года пьяный Алексей Старкин предложил 10-летней падчерице проводить ее к матери. В итоге мужчина завел ребенка в лес и изнасиловал. А после задушил, спрятал тело в кусты и накрыл ветками.

Волгоградский областной суд признал педофила-убийцу виновным по трем статьям УК РФ и назначил 22 года лишения свободы. Обжаловали приговор и обвинитель, и защитник осужденного.