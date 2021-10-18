В Черкасовском сквере обустраивают огромную детскую площадку

Для детей в новом сквере сделали несколько площадок. Фото: АВО

Вскоре у детворы из микрорайона «Долина» в Советском районе Волгограда появится еще одна огромная игровая зона. Площадь самой большой детской площадки в Черкасовском сквере составляет более 600 квадратных метров. Сейчас подрядчик монтирует аттракционы и укладывает резиновое покрытие на спортплощадке, сообщили в мэрии.

- В ближайшее время компания-подрядчик также завершит мощение тротуарной плитки и установку уличных светильников. Все работы в сквере планируется закончить до конца текущего месяца, - отмечают в администрации Волгограда.

Большая игровая зона далеко не единственная в сквере нового микрорайона. До этого помимо детских городков здесь установили качели, входную группу с подсветкой и фотопанорамой, высадили 170 деревьев и более 1100 кустарников. Ярким акцентом стал газон, площадь которого в итоге составит 23 тысячи квадратных метров. Предусмотрели и поливочный водопровод. А еще здесь есть 150-метровый «сухой ручей», который не только служит украшением сквера, но и выполняет функцию водоотвода во время дождей или таяния снега. Все это сделали по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».